Roubo de cabos deixa Tamandaré sem iluminação pública

Moradores de parte da Avenida Tamandaré estão há quatro dias sem iluminação pública por conta do roubo de cabos da fiação elétrica da via. Eles relatam que o crime ocorreu na noite de sexta-feira e na manhã de sábado. No chão, oito buracos feitos com marreta revelam tubos vazios com restos de cabos puxados e pedaços de cobre. O comerciante Luís Moia conta que seu negócio foi afetado na última semana. "A sensação de insegurança piorou porque isso aqui virou um breu. A noite ninguém enxerga nada. E não é a primeira vez. Esse roubo dos fios é um problema antigo que ninguém resolve", afirma Moia ao lembrar que ele e outros vizinhos entraram em contato com a Prefeitura para reportar o ocorrido, mas que até agora a luz dos postes não voltou.

O comerciante Luís Moia conta que seu negócio foi afetado na última semana. "A sensação de insegurança piorou porque isso aqui virou um breu." (Ivan Duarte / O Liberal)

Também comerciante, Márcia Martins chegou a presenciar o fato no sábado de manhã. De acordo com ela, a polícia demorou muito para chegar, apesar do chamado ter sido feito quando o ladrão ainda estava retirando os cabos. Teve até morador que correu atrás dele. "Ele puxou tudo em plena luz do dia. Tinham pessoas praticando exercício aqui. Ligamos para a polícia e eles estavam parados lá no outro canto da Tamandaré", conta ela. Quando a Polícia Militar chegou, o homem foi colocado na viatura, porém mais de 100 metros de cabos já haviam sido roubados, somando sexta e sábado. A parte encapada de borracha foi queimada em um terreno baldio e o cobre utilizado para revenda, prática comum entre sucateiros e operadores de ferro-velho.

A parte encapada da borracha é queimada pelos ladrões e o cobre utilizado para revenda, prática comum entre sucateiros e operadores de ferro-velho. (Ivan Duarte / O Liberal)

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que vai enviar equipe de manutenção da iluminação para verificar a situação. Também argumentou que o serviço de manutenção é realizado todos os dias e pode ser solicitado pelo número 0800 400 0300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e, aos sábados, das 8h às 14h. O atendimento recebe ligações de fixo e celular. Já a Polícia Militar informa que a avenida Tamandaré é atendida pelo 2° Batalhão PM com rondas em viaturas e motocicletas policiais que podem ser acionadas diretamente por meio do número 190 e do 181.