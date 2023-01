Sargento da PM baleado na frente de casa, em Marituba, tem estado de saúde crítico e segue internado

O estado de saúde do 2º sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) Eduardo Antônio Farias de Moraes, 52 anos, é considerado crítico nesta sexta-feira (13) após sofrer um atentado a tiros em Marituba, na Grande Belém. Foi o que disse o Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), onde a vítima é lotada. O militar foi baleado duas vezes no final da tarde de quinta-feira (12) na frente da casa onde ele mora, localizada na Rua Nova Jerusalém, bairro Decouville.

A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

De acordo com policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento na área onde o crime ocorreu, três suspeitos teriam atacado o sargento. Eduardo foi atingido por disparos de arma de fogo em um dos pés e na região inferior das costas. As autoridades o socorreram ainda consciente. Logo pela manhã desta sexta-feira (13), os colegas de farda receberam a informação sobre a piora na saúde do policial.

A PM se manifestou, por meio de nota, dizendo que deflagrou a operação Alcatraz em Marituba e municípios vizinhos para prender três homens que atentaram contra a vida do sargento. Militares do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PM prestam apoio à vítima. Tropas do Comando de Policiamento da Região Metropolitana, equipes do Comando de Missões Especiais e da Guarda Municipal de Marituba intensificaram as diligências na área. Ações de bloqueio e saturação estão sendo realizadas para localizar os envolvidos no crime.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) afirmou que investiga a tentativa de homicídio pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). “Diligências estão sendo realizadas para localizar os responsáveis pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncias 181. O sigilo é garantido”, diz o restante do comunicado enviado à redação integrada de O Liberal.