Motorista é executado com cinco tiros e filha é baleada nas duas pernas em Xinguara

Dois homens em uma moto mataram Ilson Pego dos Santos com cinco tiros na noite de domingo (15) no bairro Itamaraty, em Xinguara, município na região sul do Pará. A vítima estava dentro da própria picape, que também era ocupada pela filha, de nome não revelado. A garota foi baleada nas duas pernas. A suspeita das autoridades é de que o homicídio tenha sido motivado pelo suposto envolvimento que Ilson tinha com o tráfico de drogas, crime o qual ele já tinha sido preso.

Por volta de 22h20, transeuntes acionaram o 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), responsável pelo policiamento na área. A guarnição se dirigiu até o local e encontraram um fiat Strada, de placa PQJ-2D87, e Ilson morto no banco do motorista.

Os policiais constataram que 12 tiros foram efetuados contra o veículo no lado do automóvel onde estava Ilson. Um dos disparos atingiu as duas pernas da filha do condutor.

Ela e o pai foram encaminhados até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ilson morreu e a filha conseguiu sobreviver.

Os suspeitos fugiram e não foram identificados. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.