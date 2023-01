Dupla em motocicleta executa dono de bar dentro do estabelecimento no Pará

​Luiz Fernando dos Reis, mais conhecido como “Abóbrão”, de 34 anos, foi morto a tiros dentro de um bar de propriedade da vítima. O crime foi registrado na noite de quarta-feira (4), no bairro Novo Horizonte, em Xinguara, sul do Pará.

Os suspeitos, dois homens que estavam em uma moto, fugiram sem deixar pistas. Até a publicação desta matéria, os ass​​assinos ainda não haviam sido localizados. “Abóbrão” não teve chances de defesa e morreu na hora. As informações são do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram à Polícia Militar que os assassinos passaram em frente ao estabelecimento e atingiram a vítima com dois tiros na cabeça. Mesmo baleado, “Abóbrão” correu para o interior do bar. Os criminosos retornaram, o garupa desceu, adentrou ao boteco e atirou mais vezes contra o homem. Moradores da área afirmaram que ficaram apavorados com a cena.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Uma das hipóteses é que o homicídio tenha relação com a vida pregressa da vítima, que já teve passagens pela polícia por suspeita de tráfico de drogas e de envolvimento em um assassinato de um jovem de 19 anos, ocorrido em 2016, na mesma cidade. Mas, segundo a PC, somente após a conclusão das investigações os fatos poderão ser esclarecidos.