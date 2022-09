Naufrágio na Ilha de Cotijuba: família continua em busca por menina de 4 anos

Familiares da Sophia Lorem Andrade dos Santos, 4 anos, continuam atrás de notícias da menina que desapareceu no naufrágio na Ilha de Cotijuba, que vitimou a embarcação “Dona Lourdes II”, no dia 8 de setembro. De acordo com Ataide Souza do Amaral e Raimunda Nazaré do Nascimento dos Santos, o pai e a mãe da criança querem apenas encontrar a filha. Eles moram em Salvaterra, no Marajó.

Raimunda disse que a dor da falta de respostas do paradeiro de Sophia magoa bastante. “Perdi tudo que estava na embarcação. Não estou bem. O que mais queremos agora é saber onde está filha, seja morta ou viva. Se ela for encontrada morta, queremos dar um enterro digno para ela. Agora que estou tentando me recuperar de tudo que aconteceu”, disse.

Raimunda estava na lancha no momento do acidente junto com a irmã Norma Maria do Nascimento e a mãe Maria de Fátima Nascimento Conceição, 59 anos. Norma conseguiu sobreviver, mas avô de Sophia não. Maria foi uma das 22 vítimas do acidente.

De acordo a mãe de menina, ela ainda tentou salvar a própria mãe do naufrágio, mas tudo foi rápido demais. “Consegui colocar o colete na minha mãe, mas na hora que a lancha virou e acabou levando-a. Pedimos que tirem essa lancha para sabermos se ela está lá dentro”, implorou Raimunda.

Defesa do comandante da lancha não entrou em contato para falar de indenização

Ataide, pai de Sophia, comentou com a reportagem que não foi procurado pela defesa de Marcos de Souza Oliveira, para falar sobre a questão de indenização por danos morais. “Até agora ninguém falou com a gente sobre indenização. Vi que era R$ 10 mil para casa família que perdeu uma pessoa no naufrágio, mas não tem dinheiro que pague a vida de ninguém. O tempo vai passando e nada de resolver a siutação da minha filha”, comentou.

A redação de O Liberal solicitou uma atualização sobre as buscas na embarcação Dona Lourdes II nesta sexta-feira (30) e aguarda retorno.