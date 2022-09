Naufrágio na Ilha de Cotijuba: buscas entram no 15º dia por criança de 4 anos

As buscas por Sofia Lorem, de 4 anos, continuaram na quinta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa (Segup), a menina segue desaparecida. O trabalho de buscas entrou no 15º dia no interior da embarcação “Dona Lourdes II” e contou com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA). Até o momento, “foram contabilizados 66 sobreviventes, que receberam assistência psicossocial e foram ouvidos no trabalho investigativo”. O acidente aconteceu no dia 8 deste mês e morreram mais de 20 pessoas.

A Segup, confirmou, por meio de nota, que ainda na quarta-feira (21) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o processo de licitação de contração para que seja realizada a reflutuação da lancha e será realiza “na modalidade pregão”. A data de abertura está “prevista para o dia 3 de outubro às 9h”.

“A Secretaria de Segurança Pública e Defesa (Segup) informa que pelo 15º dia consecutivo, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizam buscas no interior da embarcação naufragada em frente à Ilha de Cotijuba, em Belém, e no entorno do local do acidente, na Baía do Marajó. Conforme o reclame de pessoas procuradas por familiares, uma criança, Sofia Loren, continua desaparecida. Até o momento, foram contabilizados 66 sobreviventes, que receberam assistência psicossocial e foram ouvidos no trabalho investigativo. Das 23 pessoas procuradas por familiares e incluídas na lista de desaparecidos, 22 foram encontradas sem vida (13 mulheres, seis homens e três crianças). A Segup informa ainda que, a licitação para que seja realizada a reflutuação da embarcação, foi publicada na quarta-feira (20), no Diário Oficial do Estado, no processo que será realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item. A data de abertura está prevista para o dia 03 de Outubro às 9h.”