Mulher reage a assalto e morre com tiro no rosto

Uma mulher de 56 anos foi assassinada com um tiro no rosto durante um assalto em São José (SC), na noite da última terça-feira (22). A vítima, identificada como Cynara Santos Cordeiro de Souza, saía de casa com o carro quando foi abordada por dois homens.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que Cynara tenha reagido à abordagem e entrado em luta corporal com os criminosos. Ela estava com uma arma registrada, mas o objeto foi levado pelos suspeitos após o crime.

Além de atirar em Cynara, os dois homens também dispararam várias vezes contra o companheiro da vítima, que estava na casa. O homem não foi atingido.