Mulher morre vítima de latrocínio no bairro do Mangueirão, nesta quinta-feira (29)

Um latrocínio foi registrado, na madrugada desta quinta-feira (29), no conjunto Panorama XXI, nas proximidades da avenida Augusto Montenegro, no bairro do Mangueirão, em Belém. A informação é do Centro Integrado de Operações (Ciop) que recebeu o acionamento ocorreu por volta de 01h00. A vítima foi identificada como Dilma Helena Sena de Moraes.

Vizinhos teriam chegado a ver o momento em que um casal chegava em casa e foi abordado por dois suspeitos. Uma testemunha, que não teve a identidade revelada, relata: "(...) Estava chegando em casa com sua esposa. Foram abordados por dois suspeitos. O casal me parece que trabalhava no sindicato e tinha uma quantia em dinheiro. Acredito que seja parada dada. A esposa e que estava com o dinheiro, foi a que morreu".

Em nota, a Polícia Militar do Pará (PM) informa que o caso se tratou de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, em que dois homens em uma moto tentaram assaltar um casal que, na ocasião, estava de posse de R$ 7 mil em espécie:

"O marido lutou contra eles e a mulher tentou defender o esposo, mas foi atingida por dois disparos feitos pelos suspeitos e não resistiu aos ferimentos. A dupla fugiu com o dinheiro", detalha a polícia no texto.

Os militares isolaram o local até a chegada da Polícia Científica para remoção do corpo de Dilma e realizam buscas pela área para localizar os suspeitos. A Polícia Civil (PC), em nota, diz que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios, em Belém. "Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido".