Mulher morre carbonizada após loja pegar fogo em Ulianopólis

Na madrugada desta segunda-feira (13), um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja especializada em produtos descartáveis na rua Piauí, em Ulianopólis, município do sudeste paraense. A proprietária do estabelecimento, Alessandra Gorch, mais conhecida como ‘Galega’, estava no interior da loja quando as chamas se intensificaram e acabou morrendo carbonizada antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O fogo começou por volta das 3h da madrugada e se espalhou rapidamente devido à grande quantidade de material inflamável armazenado na loja. Testemunhas relataram que o incêndio chamou a atenção de moradores das imediações, que tentaram, em vão, controlar as chamas com baldes de água enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. A ausência de uma resposta mais ágil das autoridades também foi mencionada por alguns moradores.

A loja era bastante conhecida na cidade e pertence à família de Alessandra, que tem outras unidades na região. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a Polícia Civil informou à reportagem do Amazônia Jornal que a morte da proprietária foi registrada como "acidental".

Amigos e clientes usaram as redes sociais para homenagear "Galega". A família também se manifestou em uma publicação, destacando que Alessandra era uma pessoa muito amada e as boas memórias deixadas por ela. "Para sempre em nossos corações", dizia a publicação.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas o alto risco de propagação das chamas pode ter sido potencializado pelo tipo de mercadoria armazenada no local, composta na maioria por itens descartáveis, muitos deles de fácil combustão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo já havia consumido completamente as instalações quando os militares chegaram.