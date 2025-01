Homem é preso após agredir mulher com tapas e aperto no pescoço em Marabá

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá realizou a prisão em flagrante de um homem pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, no último domingo (12).

A equipe policial tomou conhecimento que um homem havia agredido a companheira dele. Segundo as informações colhidas pela polícia, o suspeito havia agredido com tapas e apertado o pescoço da vítima enquanto ela amamentava o filho dela de apenas 1 ano de idade.

Os policiais civis iniciaram as buscas e conseguiram localizar o indivíduo no bairro Nova Marabá. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a unidade especializada para a execução das medidas cabíveis.