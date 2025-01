A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ulianópolis, com o apoio da Polícia Militar, prendeu dois homens​ - pai e filho - em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, em Ulianópolis, no sudeste do Pará.

A ação, registrada na última terça-feira (31), teve início durante uma abordagem de rotina, quando os policiais avistaram um homem em uma motocicleta e solicitaram a parada do veículo. O condutor desobedeceu à ordem policial e fugiu em alta velocidade. Após perseguição, o indivíduo foi capturado e, com ele, foram encontrados 12,80 g de uma substância análoga ao crack, uma balança de precisão e outros objetos pessoais.

Ao ser questionado, o homem confessou que havia obtido as drogas na residência de seu pai, onde também estaria um suspeito foragido da justiça, armado. Os agentes seguiram até o local indicado e foram recebidos com disparos pelo foragido, que conse​guiu fugir para uma área de mata. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

Na residência, a polícia apreendeu duas espingardas (uma de calibre indefinido e outra de pressão), um carregador de pistola calibre 40, sete munições calibre 40, um estojo de munição calibre 32, duas caixas de balins, 53 g de substância semelhante à maconha, 59 g de algo parecido com cocaína, documentos pessoais e R$ 66,75.

Os dois homens – o condutor da motocicleta e seu pai – foram encaminhados à Delegacia de Ulianópolis, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar o suspeito foragido.