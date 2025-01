Descumprimento de medidas protetivas leva homem à prisão em Barcarena

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (12), em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, após descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com as investigações, o suspeito foi até a residência da ex-esposa, onde deixou malas com seus pertences, violando as restrições judiciais. Após o ocorrido, a vítima dirigiu-se à delegacia para relatar o caso. Durante o percurso, avistou o ex-companheiro em seu veículo próximo à unidade policial.

A equipe da DEAM localizou o homem e realizou a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.