Mulher mata companheiro com facada no pescoço em Altamira

Uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, é suspeita da morte de Luis Marconi de Jesus, de 45 anos, conhecido como "Lula", seu companheiro. Ela teria matado a vítima com uma facada no pescoço e, em seguida, ligado para a polícia. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 25, em Altamira, sudoeste do Pará.

As informações preliminares do caso são site Confirma Notícia, com base no relato de familiares e pessoas que conheciam o casal.

O crime aconteceu durante a madrugada, dentro de uma residência, no bairro Brasília. Por volta das 5h45, a suspeita ligou para o Núcleo Integrado de Operações (NIOp 190) de Altamira, informando que havia esfaqueado o companheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, verificou que Luis Marconi de Jesus já não tinha sinais vitais. Ele havia sido golpeado com faca no pescoço.

A suspeita chegou a confessar o crime para os militares e teria informado que sofria agressões por parte do companheiro.

Familiares de Luis, que falaram com o Confirma Notícia, chegaram a comentar que não tinham muito contato com ele e que ele não havia apresentado a mulher como companheira. Pessoas que conheciam o casal disseram que eles já estavam juntos havia cerca de um ano.

A suspeita foi levada a para delegacia e o corpo de Luis foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A redação integrada de O Liberal entrou em contar com a polícia para maiores informações e aguarda o retorno.