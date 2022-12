Mulher é presa por levar marmita com maconha para presídio; alimento seria para amiga

Uma jovem foi presa depois de levar uma marmita de arroz e salsinha, misturada com maconha. O material seria para uma amiga, de 22 anos, que está detida na delegacia de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Belo Horizonte (BH). O caso aconteceu na última segunda-feira (19).

A mulher de 25 anos foi pega em flagrante na hora da revista. Segundo a Polícia Civil, os policiais encontraram oito buchas de maconha embaladas em plástico filme dentro do lanche. As informações são do BHAZ.

Ainda segundo as autoridades, a jovem que iria receber o alimento com os entorpecentes foi presa durante a operação “Covardes”. Ambas vão responder por tráfico de drogas. O crime foi agravado por ter sido cometido dentro da delegacia.