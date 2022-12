Homem é executado a tiros dentro de residencial no bairro Águas Lindas, em Ananindeua

Um homem, não identificado, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (21) no residencial Portal do Aurá 1, localizado na Rua dos Hebreus, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Suspeitos teriam invadido o conjunto habitacional e executado a vítima com disparos de arma de fogo. A Polícia Civil do Pará (PCPA) vai investigar o crime. O caso teria ocorrido por volta das 15h.

O homem assassinado vestia uma camisa marrom e uma bermuda jeans azul. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo e realizar exames perinecroscópicos, que vão ajudar a PCPA a elucidar o crime.

A redação integrada de O Liberal está em campo para trazer maiores informações sobre o homicídio.