​Delegado é encontrado morto em quarto de hotel no bairro da Campina

Um delegado aposentado da Polícia Civil do Pará, identificado como Augusto Magalhães, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (21), dentro de um quarto de hotel localizado no bairro da Campina, em Belém. Não há informações sobre as causas e circunstâncias da morte.

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) estão a caminho do local para analisar a cena do crime e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Agentes da Divisão de Homicídios vão acompanhar os trabalhos e dar início ao levantamento de informações para elucidar o caso.