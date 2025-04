Mulher é morta e degolada pelo marido na Sexta-feira Santa, no sudoeste do Pará

Kailane Silva Matos foi morta e degolada com um facão pelo marido dela, Diogo Santos Aguiar, na manhã desta Sexta-feira Santa, em Anapu, no sudoeste do Pará. O suspeito, que ainda esfaqueou outro homem, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A motivação do feminicídio é desconhecida até o momento.

O caso chegou ao conhecimento da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (16ª CIPM), por volta das 8h30 desta sexta (18/4), depois que um homem esfaqueado, identificado como Marcio Cleiton da Silva, deu entrada no Hospital de Anapu. De acordo com a PM, o paciente alegou que Kailane estava sendo esfaqueada pelo marido perto de um bar, que fica na Rua Beira Rio.

Com isso, os agentes se deslocaram até o local denunciado e, ao chegarem lá, encontraram Diogo com um facão, ainda esfaqueando a mulher. A PM ordenou que ele saísse de cima da vítima. No entanto, o suspeito partiu para cima dos militares, que revidaram e o balearam. Ele foi contido e socorrido em estado grave ao hospital do município. Até às 15h, o estado de saúde atualizado de Diogo não tinha sido divulgado.

A companheira do suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Conforme as autoridades, o corpo dela apresentava graves lesões de arma branca, incluindo no pescoço, que havia sido semi-degolado. A polícia ainda encontrou um dedo que, provavelmente, possa ser de Kailane e também um celular. O facão utilizado pelo suspeito foi apreendido e levado até a delegacia da Polícia Civil.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o crime. Pelas imagens é possível ver rastros de sangue em um imóvel. “O cara matou a mulher dentro do bar”, diz o cinegrafista amador. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.