Ulianópolis: Homem é encontrado morto em possível disputa por terrenos

Um homem foi assassinado na manhã desta quinta-feira (17), em Ulianópolis, no sudeste paraense. O crime ocorreu por volta das 10h55, na rua Felipe Machado, no bairro Nova Esperança. A vítima foi identificada como Wetson Sousa de Carvalho, de 50 anos, encontrado com uma lesão no pescoço, supostamente causada por um objeto perfurocortante, como uma foice. Próximo ao corpo, também foi localizado um cartucho deflagrado.

Informações preliminares apontam que o homicídio pode ter relação com uma disputa por terrenos ocupados irregularmente na ​região. O caso está sendo tratado como homicídio qualificado.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e iniciaram as diligências para identificar o autor do crime. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo, além de coletar vestígios que possam auxiliar na investigação.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões. A Polícia Civil segue investigando o caso. “A Polícia Civil informa que a delegacia de Ulianópolis apura as circunstâncias do homicídio de Wetson Sousa de Carvalho, 50 anos. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, informou a PC.