Mulher é morta ao ser alvo de segundo ataque a tiros em menos de um mês em São Miguel do Guamá

Uma mulher identificada como Tamires da Luz Barbosa, de 38 anos, foi morta a tiros na noite de terça-feira (15/4), no bairro Patabateua, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta. Esse foi o segundo ataque sofrido por Tamires, pois, em março deste ano, ela havia sido baleada em uma tentativa de homicídio na Vila Sorriso.

O assassinato de Tamires ocorreu por volta de 20h, na Passagem das Flores, localizada em uma área conhecida como “Buraco”. Os relatos de testemunhas são de que a vítima trafegava pela área quando foi surpreendida pelos dois homens na moto. Tamires teria sido atingida por ao menos cinco tiros. Após o assassinato, os suspeitos fugiram. Não há mais detalhes sobre quem seriam os suspeitos ou as características da moto usada no crime.

Familiares relataram às autoridades policiais que Tamires já tinha passagens pela polícia como suspeita de envolvimento em furtos a comércios e residências na cidade. Além disso, ela também teria um histórico relacionado ao uso de drogas. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil poderão esclarecer qual a motivação para o crime.

Tentativa de homicídio

Há menos de um mês, na madrugada do dia 19 de março, Tamires foi baleada em uma tentativa de homicídio na rua João Tomé, na Vila Sorriso. Os suspeitos no caso foram dois homens que também estavam em uma moto e fizeram vários disparos contra a vítima, por volta de 2h20. A vítima correu para se salvar, mas foi atingida por um tiro na perna. Os suspeitos fugiram após o ataque a tiros. A mulher foi levada por moradores para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá.