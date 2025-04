Homem é morto a tiros na frente de casa, próximo ao canal do Galo, em Belém

Elional Bahia Lopes, de 48 anos, foi morto a tiros na frente de casa, na tarde desta segunda-feira (14/4). O cenário do crime foi próximo ao canal do Galo, entre as travessas Vileta e Timbó, no bairro do Telégrafo, em Belém. Conforme as autoridades, um homem em uma motocicleta branca atirou quatro vezes contra a vítima, que morreu no local.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso. O autor do disparos, que ainda não teve a identidade revelada, fugiu sem deixar rastros e até agora não foi localizado. A Polícia Científica também foi comunicado sobre o homicídio para realizar a perícia de local de crime e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Moradores relataram que ele tinha se mudado há pouco tempo e que a esposa de Elional estava no imóvel no momento do crime. Alguns residentes suspeitam que a morte possa ter relação com acerto de contas. Amigos e familiares de Lopes consolaram a companheira dela, que estava bastante emocionada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.