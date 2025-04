Jovem suspeito de matar a mãe a facadas é baleado e preso pela PM em Itaituba

A Polícia Civil investiga o caso de um jovem de 19 anos suspeito de matar a própria mãe a facadas no bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no domingo (13), na residência onde a vítima morava.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Igor de Sousa Mendes, foi baleado ao tentar atacar policiais militares que atenderam à ocorrência. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde permanece sob custódia.

A vítima foi identificada como Marília de Sousa Mendes. Ela foi atingida por oito facadas. De acordo com informações preliminares, o crime teria sido motivado por uma discussão entre mãe e filho durante a tarde. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o desentendimento.

Militares do 7º Grupamento de Bombeiro Militar e da Polícia Militar foram acionados por vizinhos. Quando chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. Durante as buscas em casas próximas, Igor foi localizado e, segundo a PM, ameaçou os agentes, o que levou à reação policial com disparos.

Em nota, a Polícia Civil deu as seguintes informações: “Um suspeito de feminicídio foi baleado após confronto com a Polícia Militar. Ele foi encaminhado para o hospital, onde permanece preso. A vítima, que era mãe do acusado, foi identificada como Marília de Sousa Mendes. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. O caso é investigado pela Seccional de Itaituba.”

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o jovem, semanas antes do crime, declarando amor à mãe. “Eu amo a minha mãe, essa mulher linda. Hoje eu posso falar isso para ela, eu consigo dizer o quanto eu a amo. Mãe, eu te amo! Antes eu não conseguia falar. Antes eu não dizia que amava a minha própria mãe, a mulher que me criou”, diz Igor em um trecho do vídeo. As imagens causaram comoção entre amigos, que afirmam não compreender o que teria motivado o ataque. Segundo relatos, Igor nunca havia demonstrado comportamento agressivo.