Mulher morre ao ser esfaqueada por 'Corujinha' em São Geraldo do Araguaia

Rosileide Silva de Oliveira morreu após ser esfaqueada no Bairro Portelinha, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de domingo (13/4), quando a vítima havia ido a uma comemoração com amigos. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O principal suspeito, identificado apenas como “Corujinha”, fugiu.

Conforme as informações iniciais, no final da tarde de domingo, Rosileide foi à casa de amigos, na Rua Belo Horizonte. No local, as pessoas consumiam bebidas alcoólicas. Durante a reunião, por volta das 18 horas, a vítima teria discutido com o irmão da proprietária do imóvel, identificado como Corujinha. Não há detalhes sobre o que teria dado início à discussão.

Após a confusão, o suspeito teria pegado uma faca e desferido ao menos sete golpes na mulher. Rosileide ainda chegou a correr por alguns metros pedindo ajuda, mas caiu no meio da rua e foi amparada por outras pessoas. Ela recebeu socorro de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao hospital, mas chegou sem vida na unidade de saúde. Rosileide, que sofreu ferimentos no tórax e no braço, teve o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá por uma equipe de peritos. Até a noite, o suspeito ainda não havia sido detido.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Rosileide Silva de Oliveira. “O suspeito de cometer o crime já foi identificado e equipes fazem buscas para localizá-lo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de São Geraldo do Araguaia”, comunicou.