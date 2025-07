Mulher é morta e bebê baleada na porta de casa em Conceição do Araguaia

Ediane Vieira Rodrigues, de 19 anos, foi morta a tiros na noite de terça-feira (22), em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, o piloto desceu do veículo e atirou contra a vítima. No momento dos disparos, Ediane segurava a filha dela, de apenas 10 meses, que também foi baleada.

Segundo o portal Gazeta Carajás, a Polícia Civil informou que a mulher estava sentada na porta de casa quando os suspeitos a abordaram. Ela morreu ainda no local, enquanto a criança foi socorrida e levada ao hospital.

Ainda conforme o Gazeta, Ediane usava tornozeleira eletrônica e era investigada por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda não há nenhuma confirmação de que a vida pregressa dela possa ter relação com o crime. No entanto, nenhuma hipótese é descartada.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso. Em nota, a instituição comunicou que equipes da delegacia de Conceição do Araguaia apuram as circunstâncias do homicídio e fazem buscas aos suspeitos. “Uma criança foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou.

Até o fim da manhã de quinta-feira (24/7), o estado de saúde da bebê não tinha sido divulgado.