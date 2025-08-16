Polícia frustra arrastão e liberta motorista de aplicativo como refém no Guamá, em Belém

Em ação rápida, guarnições da Polícia Militar conseguiram evitar o prosseguimento de uma arrastão iniciado por dois assaltantes, tendo um motorista de aplicativo como refém, no no bairro do Guamá, em Belém, no começo da madrugada deste sábado (16). Os assaltantes, um adulto e um adolescente de 17 anos de idade (como ele disse no momento do cerco policial), foram cercados pelos policiais e se renderam. Com os criminosos, a Polícia encontrou um revólver calibre 38, munições e seis celulares de vítimas. Os dois acusados foram encaminhados para uma Delegacia de Polícia para os procedimentos previstos em lei.

A perseguição policial aos dois acusados terminou no bairro do Guamá, próximo à Terra Firme, quando a viatura conseguiu alcançar os criminosos nas proximidades do Canal do Tucunduba. Houve uma negociação entre os policiais e os asaltantes. Essa negociação se estendeu por cerca de duas horas, envolvendo familiares e a Imprensa, até que os suspeitos se renderam.

Policiais resgataram celulares e apreenderam um revólver e munições com os assaltantes (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Cerco

Como informou o tenente Abreu, da Polícia Militar, que atuou diretamente nessa ocorrência, a dupla de assaltantes já vinha fazendo vários arrastões na cidade. De acordo com a informações obtidas pela Polícia, os assaltantes chamaram um motorista de aplicativo ainda antes da meia-noite de sexta-feira (15) e o fizeram de refém. "Começaram a fazer vários roubos na área do CPC 1, quando, então, se depararam com uma guarnição do 37 (37º Batalhão de Polícia Militar) na rua São Domingos. A partir daí, começou um acompanhamento policial, e, no apoio, várias viaturas fizeram o cerco", relatou o tenente.

A Polícia buscou, então, partiu para a abordagem dos assaltantes, mas eles anunciaram aos policiais que estavam com um refém dentro do veículo. A Polícia começou a atuar no contexto de crise com refém, em que foram acionadas guarnições do Comando de Missões Especiais (CME) e se iniciou uma negociação com os criminosos.

"Inicialmente, eles queriam coletes para resguardar a integridade física deles e a presença da Imprensa, assim como a presença de alguns familiares. Assim que foram verificadas todas essas situações, eles iniciaram o processo de rendição, em que se entregaram e foram recuperados vários celulares, uma arma de fogo que eles entregaram. Eram dois suspeitos, um menor de idade e um maior de idade, além de ser liberado o refém que estava dentro do veículo que era o motorista de aplicativo", informou o tenente PM Abreu.

Com a dupla de assaltantes, foram encontrados seis celulares, um revólver calibre 38 com munições intactas. O assaltante adulto encontrava-se com uma tornozeleira, indicando ter passagem pela Polícia. Os dois acusados foram conduzidos para uma Delegacia de Polícia.

A Redação do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse caso.