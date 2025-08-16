Capa Jornal Amazônia
Dupla é presa e adolescente apreendido após PM confiscar drogas no Marajó

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 9º Batalhão estava em patrulhamento quando percebeu um fluxo intenso em uma região conhecida pela comercialização de entorpecentes

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Militar que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente. (Foto: Divulgação | PMPA)

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na madrugada deste sábado (16/8), em Breves, no Marajó, após papelotes de maconha e oxi. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 9º Batalhão estava em patrulhamento no bairro do Santa Cruz quando percebeu um fluxo intenso na rua Magalhães Barata, região conhecida pela comercialização de entorpecentes.

Com isso, os agentes cercaram a área e abordaram Daniel Lobato Pacheco, de 18 anos. Segundo a PM, os militares encontraram com ele uma porção de 12 pedras de oxi. O suspeito relatou para a Polícia Militar que o restante das drogas estaria com um homem identificado como Ruan de Souza Lima, 20, e um adolescente de 17 anos, ainda conforme as autoridades.

A polícia se deslocou até a casa da dupla. Segundo a PM, com Ruan foi encontrada uma pedra de oxi e, com o adolescente, os agentes acharam 19 pedras do mesmo entorpecente, além de dinheiro e itens utilizados na confecção de drogas.

Os dois presos e o adolescente foram apresentados à Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que três suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à delegacia de Breves. "Um adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo à tráfico de drogas e dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O caso segue sob investigação", comunicou.

Palavras-chave

polícia

dupla é presa

adolescente apreendido

pm confiscar drogas

marajó
