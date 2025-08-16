Professora morre após ser atingida por fio de alta tensão a caminho de balneário em Altamira

A professora Maria Aparecida Torres Reis, de 53 anos, morreu após ser atingida por um fio de alta tensão no início da tarde de sexta-feira (15/8), na região do Assuniri, próximo à comunidade de Quatro Bocas, zona rural de Altamira, sudoeste do Pará. Ela estava em uma motocicleta, acompanhada de familiares, e seguia para um balneário naquela localidade quando o incidente ocorreu.

Conforme o portal A Voz do Xingu, no caminho, havia um poste de energia elétrica em chamas. Ela tentou passar pelo local, mas acabou sofrendo uma descarga de um fio que havia se rompido. A educadora ainda chegou a ser socorrida pela família e levada a um posto de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, ainda segundo A Voz do Xingu.

A Secretaria Municipal de Educação publicou uma nota de pesar sobre a morte da vítima, que era lotada no Centro de Educação Infantil Santa Benedita. “Maria Aparecida Torres Reis deixou um legado de compromisso com a formação das nossas crianças. Sua atuação foi marcada pelo trabalho participativo e pelo cuidado com cada aluno”, diz a nota.

“Que a memória de sua paixão pelo ensino e seu exemplo de vida sirvam de consolo neste momento difícil. Que a luz divina a acolha e que sua família encontre força na lembrança dos momentos compartilhados”, finaliza a nota.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a Seccional de Altamira apura o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.