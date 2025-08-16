Jovem é baleado no abdômen durante ação policial em Mojuí dos Campos

Raykeno Costa de Lima, de idade não revelada, foi baleado no abdômen em uma ação policial na tarde deste sábado (16/8), no município de Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. A Polícia Militar informou que o jovem tentou contra a guarnição e ainda tentou fugir durante uma ocorrência de violência doméstica.

Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a Raykeno e o encaminhou até o Hospital Municipal de Santarém (HMS) para atendimento médico. Até às 16h, o quadro clínico dele era considerado estável, mas exames complementares ainda precisarão ser realizados para descartar o risco de morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.



