Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Festa de música eletrônica termina com queda do piso do restaurante no Combu, em Belém

Acidente ocorreu na noite de sexta (15) provocando correria e pânico entre as pessoas no local

O Liberal
fonte

Queda do piso do restaurante assustou a frequentadores de evento na Ilha do Combu (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Um evento de música eletrônica com muita gente se divertindo acabou de forma surpreendente na noite dessa sexta-feira (15) na Ilha do Combu, um ponto turístico na região das ilhas de Belém. Parte da estrutura do piso de um restaurante, onde transcorria o evento, acabou cedendo. O fato provocou momentos de correria e desespero entre as pessoas no local.

De acordo com o relato de alguns frequentadores, muitas pessoas deixara o ambiente bem assustadas, temerosas de novos acidentes. Um fator agravante  para casos desse tipo é a dificuldade de saída de pessoas da ilha. Durante a noite, a quantidade de embarcações disponíveis para transporte é reduzida. Isso acabou comprometendo o retorno de quem decidiu ir embora imediatamente do local. 

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo os proprietários do restaurante, o restante da estrutura não oferece risco ao evento. As circunstâncias do ocorrido ainda deverão ser apuradas pelos responsáveis pelo estabelecimento.

A Polícia Civil informa que, "até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende área".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

queda de parte do piso de restaurante na ilha do combu
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra investigador da PC em Belém

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima

16.08.25 12h40

POLÍCIA

Acidente com motos na PA-256, em Paragominas (PA), deixa três pessoas mortas

Vítimas são três homens que não resistiram aos ferimentos provocados pela colisão dos veículos

16.08.25 11h16

POLÍCIA

Festa de música eletrônica termina com queda do piso do restaurante no Combu, em Belém

Acidente ocorreu na noite de sexta (15) provocando correria e pânico entre as pessoas no local

16.08.25 10h02

POLÍCIA

Polícia frustra arrastão e liberta motorista de aplicativo como refém no Guamá, em Belém

Operação durou mais de duas horas, envolvendo perseguição dos criminosos e negociação com os assaltantes em cerco policial

16.08.25 9h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Festa de música eletrônica termina com queda do piso do restaurante no Combu, em Belém

Acidente ocorreu na noite de sexta (15) provocando correria e pânico entre as pessoas no local

16.08.25 10h02

POLÍCIA

Polícia frustra arrastão e liberta motorista de aplicativo como refém no Guamá, em Belém

Operação durou mais de duas horas, envolvendo perseguição dos criminosos e negociação com os assaltantes em cerco policial

16.08.25 9h13

POLÍCIA

Acidente com motos na PA-256, em Paragominas (PA), deixa três pessoas mortas

Vítimas são três homens que não resistiram aos ferimentos provocados pela colisão dos veículos

16.08.25 11h16

POLÍCIA

PF destrói mais de 120 mil pés de maconha no nordeste paraense

Mais de 50 policiais participaram da ação, que integra um esforço sistemático de combate ao cultivo de drogas no estado

15.08.25 23h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda