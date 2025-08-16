Festa de música eletrônica termina com queda do piso do restaurante no Combu, em Belém

Um evento de música eletrônica com muita gente se divertindo acabou de forma surpreendente na noite dessa sexta-feira (15) na Ilha do Combu, um ponto turístico na região das ilhas de Belém. Parte da estrutura do piso de um restaurante, onde transcorria o evento, acabou cedendo. O fato provocou momentos de correria e desespero entre as pessoas no local.

De acordo com o relato de alguns frequentadores, muitas pessoas deixara o ambiente bem assustadas, temerosas de novos acidentes. Um fator agravante para casos desse tipo é a dificuldade de saída de pessoas da ilha. Durante a noite, a quantidade de embarcações disponíveis para transporte é reduzida. Isso acabou comprometendo o retorno de quem decidiu ir embora imediatamente do local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo os proprietários do restaurante, o restante da estrutura não oferece risco ao evento. As circunstâncias do ocorrido ainda deverão ser apuradas pelos responsáveis pelo estabelecimento.

A Polícia Civil informa que, "até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende área".