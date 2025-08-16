Corpo de homem com perfuração no peito é encontrado em Canaã dos Carajás

Lucas de Sousa Alves foi encontrado morto com uma perfuração no peito na madrugada deste sábado (16/8), em uma vila de kitnets, no bairro Nova Esperança, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Até o momento, as circunstâncias do crime são desconhecidas. A Polícia Civil informou que trabalha para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no caso.

Nas redes sociais, o comunicador Nilvan Oliveira disse que dois vizinhos relataram que retornavam de uma festa quando encontraram o corpo de Lucas no quintal do local. O cadáver apresentava uma perfuração na altura do coração. As polícias Civil e Militar foram acionadas.

Conforme Nilvan, na área onde estava o corpo da vítima, foi encontrada uma faca suja de sangue, além do celular dela. Havia marcas de sangue pelo banheiro, quarto e varanda, mas a casa não apresentava sinais de arrombamento ou roubo, ainda de acordo com Nilvan.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil comunicou que a delegacia de Canaã dos Carajás apura as circunstâncias do homicídio. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido”, informou a instituição.