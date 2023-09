Homem é executado com mais de 20 tiros por dupla em moto, em Icoaraci

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi morto a tiros por volta de 20h30 da noite da última terça-feira (5), na Rua da Paz, bairro Paracuri II, em Icoaraci, distrito de Belém. Conforme as autoridades, a vítima, que aparentava ter por volta de 25 anos, teria sido alvejada com cerca de 20 disparos de arma de fogo.

VEJA MAIS

No local do crime, devido ao medo, os moradores não passaram muitas informações sobre o caso. Eles apenas disseram que não conheciam o homem e que tudo ocorreu muito rapidamente. De acordo com a Polícia Militar, que foi a primeira a chegar no local, a vítima teria sido morta por dois homens que estavam em uma motocicleta. No entanto, as características do veículo não teriam sido informadas pelos moradores. A vítima teria vindo da Arthur Bernardes e entrou na Rua da Paz correndo, enquanto era perseguida pelos executores que já realizavam os disparos. Após o tiroteio, a vítima ficou jogada no meio da via e os homens na moto fizeram o retorno e saíram em disparada novamente fugindo em direção a avenida. Ainda conforme a PM, cartuchos de duas armas diferentes foram encontrados no local do crime: de 380 e .40.

Segundo o perito criminal Benedito Leão, o corpo da vítima apresentava diversas lesões de entrada e saída de tiros, o que seria característica de execução. Além disso, mais de 20 vestígios foram recolhidos próximos ao corpo. Os disparos teriam atingido o tórax, a região da cabeça e as pernas. Devido a posição em que o corpo foi encontrado na via, os agentes acreditam que a vítima estaria correndo para tentar fugir.

Policiais civis também estiveram no local realizando o acompanhamento do trabalho da perícia. Eles ainda tentaram localizar alguma câmera de segurança nas casas ao redor, para ajudar a elucidar o caso, mas nenhuma foi encontrada. Segundo os agentes, o fato da área ser considerada vermelha faz com que as pessoas sejam coagidas pela criminalidade a não equiparem suas residências com câmeras que possam acabar ajudando na identificação de possíveis atos ilícitos.