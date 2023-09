Homicídio assusta moradores no centro de Ananindeua

Um homicídio foi registrado no final da noite desta segunda-feira (4), na rua Paulo Maranhão, na região central de Ananindeua. A vítima é um homem, que ainda não teve identidade divulgada. Equipes da Polícia Militar estão no local do crime e acionaram a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. Nenhum suspeito de participação no assassinato foi preso e não há detalhes sobre a possível motivação para o crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.

