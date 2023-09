Irmãos tentam matar homem com facão por ele ter negado carne em churrasco

Dois irmãos foram presos suspeitos de tentar matar um homem com um facão, em uma distribuidora de bebidas, depois que ele negou um pedaço de carne durante uma churrasco no último sábado (2) na em uma distribuidora de Aparecida de Goiânia (GO). À Polícia Militar de Goiás (PMGO) , a vítima contou que brincou com a dupla e disse que todas as pessoas que estavam na festa haviam colaborado na coleta.

"Cada um ajudou com 1 quilo de carne. Eles chegaram lá, queriam comer e não quiseram ajudar. Eles saíram e voltaram com um facão", explicou o homem.

De acordo com a PMGO, além do facão, os dois suspeitos também estava com uma faca grande.

Dupla foi pega com fação e uma outra uma faca grande (Divulgação/Polícia Militar)

Segundo relato da vítima, um dos suspeitos foi mexer na churrasqueira onde as carnes estavam sendo assadas. foi quando o homem agredido percebeu e disse que “se quisessem comer, teriam que ajudar no custo da carne”. Ofendidos com a fala, os irmãos, começaram uma discussão. Em seguida, a dupla saiu do local e retornou mais tarde, ameaçando o homem de morte e o atingindo com golpes de facão.

Com a chegada dos policiais, os dois tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. O dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes e responderão por tentativa de homicídio por motivo fútil.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)