Jovem desaparecida após foto de biquíni foi sequestrada pelo ex-namorado em churrasco

A jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, continua desaparecida. Ela estava em um churrasco com os amigos no domingo (3), quando foi sequestrada pelo ex-namorado Dalton Vieira Santana, um dos chefes do tráfico da Favela Kelsons, segundo a polícia.

Investigações dão conta de que, após o sequestro de Bianca, sendo levada por Dalton para a Favela Kelsons, ninguém mais soube do paradeiro de Bianca.

A família fez buscas, em vão, pela favela. Uma tia de Bianca disse ter falado com Dalton, em um bar, e ele teria admitido ter matado Bianca.

no seu lugar, eu com certeza também me odiaria 🥴 pic.twitter.com/aTj8SIlfXQ — blessed 💫 (@biancaLdiivino) January 2, 2021

Segundo amigos da vítima, ele sempre foi violento com ela. “Esse cara já foi armado à rodoviária atrás dela para não deixar ela viajar. Fechou a Avenida Brasil para sequestrá-la, mas não conseguiu. Ele não aceitava de jeito nenhum o fim do relacionamento", relatou.

Testemunhas dizem que Bianca foi morta porque Dalton não aceitava o fim do relacionamento. O crime teria como motivação postagens em redes sociais com uma série de fotos de Bianca de biquíni.

Pra quem não entendeu essa hashtag (#justicapelabia) ou (#justicapelabianca)



A Bianca foi morta pelo namorado "Dalton" só porque ela postou fotos de biquíni.



meo como assim? Isso não é amor, isso é doença! pic.twitter.com/4Ya6mH6uGe — DØUGLAS (@douglas_i007) January 5, 2021

Na terça-feira, 5, a hashtag #justiçapelabianca ficou entre os tópicos mais lidos do Twitter no Brasil.

Após o término com Dalton, a jovem fez um desabafo, em uma de suas últimas postagens na internet.

"Não troco minha paz com minha família por nada, é uma data de tanto amor que eu só quero estar perto deles mesmo que seja pra comer e dormir."