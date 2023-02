Menino de 4 anos engole metal em churrasco e vai parar em hospital

Um churrasco de família no estado da Flórida, nos Estados Unidos, acabou em duas idas ao pronto-socorro para um menino de apenas 4 anos. Ele começou a sentir uma intensa dor no ouvido e foi levado às pressas para atendimento médico. O que parecia ser um problema simples, acabou se tornando um grande desafio para os médicos responsáveis pelo caso.

A médica Meghan Martin, responsável pelo paciente, contou em um vídeo que viralizou no TikTok na última semana, que, após exames iniciais, tudo parecia normal, mas a dor não cessava. O menino recebeu anti-inflamatório e gotas anestésicas, mas nada parecia ajudar. Foi então que a equipe médica realizou uma tomografia do osso mastoide, que também não indicou nada de anormal em seu ouvido. Assista (em inglês):

Preocupada com a piora do quadro do paciente, Martin examinou a garganta do menino e percebeu um pequeno inchaço no lado direito. Uma nova tomografia foi realizada, dessa vez incluindo o pescoço e os ouvidos, e revelou o que estava causando a dor: um pedaço de metal de cerca de 2 centímetros havia se alojado na garganta do menino, criando um abscesso.

O menino havia ingerido o metal ao comer um hambúrguer durante o churrasco. Os fios da grelha acabaram ficando presos na carne e, quando ele comeu, o metal se alojou nos tecidos. Apesar do susto, a equipe médica conseguiu remover o pedaço de metal e o menino se recuperou completamente.