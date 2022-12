Estudante de 14 anos tem pescoço perfurado por dardo durante festival escolar

Um estudante de 14 anos, identificado como Sadananda Meher, teve o pescoço perfurado por um dardo durante um festival escolar de atletismo, realizado no último sábado (17), na Índia. O jovem acompanhava a prática de arremesso quando o objeto, lançado por outro aluno, atravessou sua garganta.

Segundo informações do The Times of India divulgadas pelo Uol, o caso aconteceu na vila de Agalpur, em Odisha, na Escola Secundária Panchayat. Assim que atingido, Sadananda Meher foi imobilizado para que o dardo não se mexesse e transportado para o hospital, onde passou por uma cirurgia e recebeu vacina antitetânica, antibióticos e analgésicos.

Os exames de raio-X e ultrassom constataram que a traquéia, glândula tireóide, veia jugular e artéria carótida não foram prejudicadas. O jovem segue em recuperação e recebendo apoio do governo local.

"O ministro-chefe de Odisha, Naveen Patnaik, desejou rápidas melhoras ao menino e anunciou que as despesas com seu tratamento serão cobertas pelo Fundo de Assistência do Ministro-Chefe", escreveu um perfil governamental no Twitter.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)