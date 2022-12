Jovem viraliza ao contar que esqueceu de retirar absorvente interno do corpo por dois anos; vídeo

Uma jovem de 22 anos, identificada como Melanie Galeaz, viralizou no Tik Tok na última semana ao contar um relato um tanto inusitado sobre ter esquecido de retirar um absorvente interno do seu corpo por mais de dois anos.

Em um vídeo publicado na plataforma, Melanie brincou com a situação que vivenciou durante sua adolescência. "Quando eu acidentalmente deixei um absorvente dentro por dois anos, mas eu literalmente era só uma garota adolescente", escreveu ela. O post ganhou mais de 14 milhões de visualizações e 25 mil comentários, com muitos internautas pedindo detalhes sobre como tudo aconteceu.

Com a repercussão, a escritora retornou às redes sociais para falar sobre o caso. "Quando eu era criança, eu fui picada por um carrapato do veado e tive todos os sintomas da doença de Lyme, mas os testes eram meio confusos se eu tive ou não a doença. Mas já que eu tinha todos os sintomas e fui picada por um carrapato do veado, os médicos me deram a medicação, me mandaram embora e eu estava bem", iniciou ela, contando como esses sintomas a confundiram. Veja o vídeo:

O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando a jovem estava no ensino médio e começou a ter dores no corpo. Além disso, ela notou que alguma coisa estranha estava acontecendo na região íntima. "Então, eu fui num médico, mas eu não mencionei os problemas íntimos - que eu sei que é minha culpa - mas o médico meio que estava me ignorando, estava sendo maldoso, ele era assustador, eu tinha tipo, 14 anos. Isso é realmente nojento e vergonhoso, então eu não queria lidar com isso, mas eu meio que tinha esperança de que fosse algo ligado à doença de Lyme, que eu poderia ignorar isso com a medicação e que isso passaria", relembrou.

No entanto, apesar da medicação melhorar suas dores no corpo, o problema na parte íntima continuava. Após dois anos ignorando a situação, Melanie decidiu ir ao médico e assustou a ginecologista. "Ela suspirou de surpresa. […] Então, ela disse: 'Você tem absorventes presos horizontalmente embaixo do seu colo do útero'. Eu fiquei tipo: o que?!", contou.

Segundo a tiktoker, fazer a remoção foi uma tarefa difícil e dolorida, pois o item já estava se "dissolvendo dentro", e que todos os sintomas poderiam estar relacionados com alguma infecção desenvolvida pelo absorvente, e não pela doença de Lyme. "Durante esse período de dois anos, eu tirei um absorvente e outro veio junto com ele, e eu não tenho ideia de quanto ficou lá. Então, eu tive um dentro de mim por dois anos, um que ficou por um período desconhecido, e outro que ficou por tipo 8 horas", finalizou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)