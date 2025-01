Mulher é morta a tiros em Jacareacanga

Regeane Ferreira da Cruz, de 32 anos, foi morta a tiros na madrugada de domingo (12/1), em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. No momento, as dinâmicas e motivações por trás da morte dela são misteriosas, mas a Polícia Civil investiga o caso.

A PC soube da morte da vítima, que ocorreu na Sexta Rua do bairro São Francisco, por volta de 00h10. Os agentes se deslocaram até o local e, assim que chegaram no endereço, já estava a Polícia Militar e uma ambulância do Hospital Municipal de Jacareacanga. Regeane morreu antes de ser socorrida.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, o corpo dela apresentava perfurações de arma de fogo na região do ombro direito e nas costas. Até agora, a polícia procura entender como o crime aconteceu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.