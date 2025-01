Dois homens são mortos a tiros em Pacajá

Joaci Pereira Lima e um outro homem, identificado apenas como Rafael, foram mortos a tiros na tarde de domingo (12/), em Pacajá, no sudoeste do Pará. As dinâmicas e motivações do crime são desconhecidas até o momento.

De acordo com o portal Correio de Carajás, os corpos foram encontrados na Vicinal do Adão, localizada no Projeto de Assentamento Cururuí, a 80 quilômetros da sede do município. Moradores acreditam que o duplo homicídio ocorreu por volta do meio-dia, enquanto as vítimas trafegavam pela estrada. Os corpos apresentavam perfurações de arma de fogo na cabeça e nas costas.

Segundo a polícia, cartões bancários e uma motocicleta foram encontrados no local onde os cadáveres estavam. Além disso, ainda conforme o Correio, os residentes relataram que Joaci Pereira trabalhava em garimpos e era conhecido como “Maranhão”, enquanto Rafael trabalhava em fazendas.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Pacajá apura o caso e que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.