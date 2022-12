​Mulher é encontrada morta dentro de hotel em Altamira

O corpo de uma mulher identificada como Marcileide Bezerra de Sousa Olímpio foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (5), em um hotel localizado no centro da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou perícia no local e já iniciou as apurações para identificar a motivação e localizar o responsável pelo crime.

Segundo informações do site Confirma Notícia, a Polícia Militar, que atendeu a o​​corrência, foi acionada para verificar a denúncia de que uma hóspede havia sido encontrada morta. Ao chegar no local, os PMs verificaram que se tratava de um homicídio. Ainda segundo o site, a mulher estava jogada no chão do quarto, onde a polícia também encontrou materiais que seriam usados para o consumo de drogas. Testemunhas relataram à polícia que o principal suspeito é um homem que se hospedou junto com a vítima e não foi mais visto no local.Os militares fizeram o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi analisado e removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames mais detalhados que apontam as causas e circunstâncias do assassinato.Qualquer informação que ajude a polícia a localizar e prender o suspeito do crime podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181), com a garantia do anonimato assegurada.