Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Itupiranga

Deuzirene Conceição Souza, de 38 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa na noite de segunda-feira (3/2), na Rua Paraná, no Bairro Novo Planalto, em Itupiranga, no sudeste paraense. De acordo com as autoridades, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e um deles entrou no imóvel e assassinou a mulher.

Segundo o portal Correio de Carajás, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ainda socorreu Deuzirene e a encaminhou ao Hospital Municipal de Itupiranga. Porém, ela não resistiu aos ferimentos.

Até a manhã desta terça-feira (4/2), os suspeitos não tinham sido localizados. Eles haviam fugido em uma moto CG Titan 160, ainda conforme o Correio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.