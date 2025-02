Casal é atacado a tiros em Santarém

Um casal foi atacado a tiros na noite de segunda-feira (3/2), na Quadra 4 da ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará. Por enquanto, as motivações do crime são desconhecidas. As vítimas, identificadas apenas como Mateus e Iziane, conseguiram sobreviver.

Segundo o portal O Impacto, o casal caminhava pela via quando foi surpreendido pelo atirador, que estava a pé. Matheus, foi baleado no lado direito do tórax e na mão esquerda, enquanto os disparos atingiram Iziane no joelho direito.

Ainda conforme O Impacto, os dois receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e foram levados conscientes ao hospital. Até a manhã desta terça-feira (4/2), o estado de saúde deles não havia sido revelado.

Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no atentado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.