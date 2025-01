Casal é executado enquanto bebia em loja de conveniência em Capanema

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (24) enquanto bebiam na companhia de amigos em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na rodovia Capitão Pedro Teixeira, no bairro Inussun, em Capanema. A Polícia Civil informou que já deu início às investigações, mas não detalhou a linha de apuração.

De acordo com o sargento Augusto, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que conversou com a reportagem do Amazônia, dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e acessaram os fundos do posto. “Eles vieram pela lateral e se aproximaram diretamente do grupo. Os disparos foram direcionados ao casal, feitos quase à queima-roupa. Os outros que estavam bebendo com eles correram”, relatou o policial.

Ação em local movimentado

Joelson de Oliveira Lima, identificado como uma das vítimas, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, segundo o sargento. Ele estava sentado quando foi atingido na cabeça e morreu instantaneamente, na mesma posição. Já Mauricélia, a segunda vítima, foi atingida no braço e tentou buscar refúgio dentro da loja de conveniência. “Ela correu para dentro, mas os suspeitos a seguiram e efetuaram novos disparos. Ela morreu na entrada do estabelecimento”, descreveu o sargento Augusto.

O posto de combustíveis é conhecido pelo grande movimento, especialmente nas noites de sexta-feira. No momento do crime, havia outros clientes no local, o que gerou correria e gritos.

Publicação no Instagram e patrulhamento da PM

Momentos antes de ser morta, Mauricélia havia publicado uma foto em seu perfil no Instagram segurando uma garrafa de cerveja. Na legenda, escreveu: “Só porque hoje ela pode”. A imagem também exibia, ao fundo, uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda no local.

“A foto foi tirada cerca de duas horas antes do crime. Fazemos esse patrulhamento diariamente, como parte da nossa estratégia para manter a segurança”, explicou o sargento Augusto.

A Polícia Civil informou que uma equipe da Delegacia de Capanema está responsável pelo caso, mas não divulgou se há suspeitos ou se existe alguma motivação para o crime. Entre as possibilidades investigadas está o histórico criminal de Joelson, que pode ser um ponto de partida. Porém, a polícia ainda não confirma qualquer hipótese oficialmente.