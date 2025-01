Casal é feito refém dentro de casa em Moju; bandidos roubaram R$ 15 mil em joias, cofre e veículo

Momentos de terror marcaram a manhã da última terça-feira (28) para um casal no bairro Pôr do Sol, em Moju, no nordeste paraense. Três criminosos armados invadiram a residência das vítimas por volta das 6h, rendendo-as sob a mira de armas enquanto roubavam diversos bens de valor. Os bandidos seguem foragidos.

Entre os itens levados estavam duas televisões, aproximadamente R$ 15 mil em joias, cinco celulares, um cofre, vários perfumes e uma caminhonete Toyota Hilux branca. Após a fuga dos assaltantes, a polícia foi acionad​a e deu início às buscas na cidade.

A guarnição localizou a caminhonete no bairro Aviação, mas o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada, iniciando uma perseguição que terminou no bairro Paraíso. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu com a cerca de uma residência na rua Ramal dos Paranaenses. Em seguida, abandonou o carro e atirou contra os policiais, que revidaram. O criminoso conseguiu fugir para uma área de mata.

A operação resultou na recuperação de parte dos bens roubados, sendo as duas televisões, uma bolsa com nove perfumes, um cofre e a caminhonete. As vítimas e os objetos recuperados foram encaminhados à delegacia de Moju para os procedimentos legais.

Por nota, a Polícia Civil confirmou que “a Delegacia do Moju apura o crime de roubo. Três suspeitos estão foragidos. A vítima e testemunhas foram ouvidas. Os pertences levados foram recuperados”. Informações que ajudem a localizar os bandidos podem ser repassadas ao disque-denúncia 181.