Mulher é apreendida no aeroporto de Manaus com mais de 20 quilos de maconha em mala

Uma mulher foi detida no Aeroporto Internacional de Manaus carregando 20,6 quilos de maconha do tipo skunk, dentro de uma mala. A acusada estava com passagem comprada para São Paulo e foi apreendida pela Receita Federal na madrugada desta terça-feira (21).

De acordo com a fiscalização, a bagagem que a mulher levava foi selecionada para análise por suspeitas dos agentes responsáveis pela vistoria. Após isso, foram levados dois cães farejadores da Equipe K9 que indicaram a presença da droga na mala.

Antes de abrirem a bagagem para confirmar e averiguar a quantidade da droga encontrada, os agentes passaram a mala pelo scanner do aeroporto. A acusada, ainda sem identificação divulgada, foi presa em flagrante.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)