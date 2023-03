Homem pega dinheiro da rescisão para vender drogas e é preso por tráfico em Marabá

Mateus Martins Soares foi preso, na madrugada desta terça-feira (21), em Marabá, sudeste paraense, por tráfico de drogas. A Polícia Militar encontrou com o suspeito, nove porções pequenas de maconha e, na casa dele, um tablete pesando 363 gramas da mesma droga, além de uma quantidade pequena de cocaína, dois pedaços de crack e duas munições de arma de fogo. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Segundo a PM, Mateus confessou que traficava drogas na frente da casa onde morava, no Residencial Tiradentes, e que a alugou o espaço para essa finalidade. Ele ainda esclareceu que usou o dinheiro que recebeu de uma rescisão trabalhista para comprar os entorpecentes revendidos.

Os militares chegaram até ele depois que receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local. Mateus foi localizado na avenida José Gonçalves em posse de droga. Durante a abordagem, ele revelou que tinha mais guardado dentro de casa.

Todo material foi apreendido estava dentro de uma bolsa em um quarto do imóvel. Por conta disso, o suspeito foi algemado e encaminhado até a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas.