Trio é preso por tráfico de drogas em Redenção

​Três homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas, na tarde de sábado (18), na cidade de Redenção, no sul do Pará. Os suspeitos foram identificados como Thalisson da Silva, Douglas Rodrigues Pinto e Diomedes Rodrigues Pinto. Com eles, a polícia apreendeu 1,5 kg de maconha e “skunk”, papel filme, balança de precisão, aparelhos celulares, dinheiro, relógios, além de uma moto e um carro.

Militares do 7º Batalhão estavam em rondas pela cidade, quando avistaram os três em atitudes suspeitas, na frente de uma residência localizada no Setor Viviane. Um dos suspeitos, ao avistar​​ a viatura, jogou um objeto para dentro de casa.

Com Thalisson da Silva, a PM encontrou uma pequena quantidade de maconha. Durante a revista pessoal, o homem dedurou Diomedes Pinto como o dono da “boca de fumo”. Com Douglas Pinto, nada de ilícito foi encontrado, mas como ele estava no ponto de venda de entorpecente, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à unidade policial. O trio permanece preso à disposição da Justiça do Pará.