Mulher é agredida até a morte no bairro do Tapanã, em Belém

Uma mulher, ainda não identificada, foi agredida até a morte na madrugada desta segunda-feira (13/1), dentro de uma casa localizada na Passagem Dorothy, no bairro do Tapanã, em Belém. De acordo com as autoridades, dois homens cometeram o crime que, até o momento, não se sabe a motivação.

Segundo a polícia, a vítima não era conhecida na vizinhança e tinha acabado de se mudar. Ela chegou a gritar por ajuda antes de morrer. Um dos vizinhos viu os dois homens saindo de dentro do imóvel, sujos de sangue, e chegou a abordá-lo. No entanto, os criminosos ainda ameaçaram o morador antes de irem embora, conforme o relato policial.

VEJA MAIS

Logo depois, a polícia foi acionada e isolou a cena do crime. A arma utilizada para matar a vítima ainda é misteriosa. Porém, a polícia suspeita que a mulher tenha sido morta com cacos de vidros, que estavam espalhando dentro da casa. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos.

Os dois homens que foram vistos no crime ainda não foram reconhecidos. Até a manhã desta segunda-feira (13/1), nenhum suspeito tinha sido localizado ou preso por envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.