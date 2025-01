Homem é preso por tentar matar ex-companheira atropelada em Parauapebas

David Silva e Silva foi preso no domingo (12/1) por suspeita de tentar matar a ex-companheira na Avenida Havana, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com as autoridades, o homem atropelou a vítima e dois amigos dela com intenção de matar a mulher. As vítimas sofreram graves lesões, mas o estado de saúde delas é desconhecido.

Segundo o portal Correio de Carajás, a polícia informou que, o suspeito fugiu do local e enviou mensagens à ex-companheira, ameaçando ir até a casa da vítima e atacar a mãe dela. Com medo, a mulher foi até a residência e acionou a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

No local, os agentes localizaram o suspeito em frente ao imóvel, com uma faca. Conforme o Correio, David ainda tentou escapar ao avistar a viatura, mas se atrapalhou e colidiu com o veículo, que ficou danificado.

Depois da fuga mal sucedida, o homem foi apresentado na DEAM de Parauapebas, onde recebeu prisão em flagrante. Ele segue à disposição da Justiça.