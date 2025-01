Ex-companheira mata homem em luta corporal em Marabá e alega legítima defesa

Maria da Conceição Pereira da Silva foi presa no final da tarde de terça-feira (7), em flagrante, pelo assassinato de seu ex-companheiro, José Jadeilson Dias Araújo, em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na residência de Maria, localizada na Vila “CDI”, por trás do Distrito Industrial de Marabá (DIM).

Maria foi apresentada na 21ª Seccional Urban​a de Polícia Civil e confessou o crime, alegando legítima defesa. Na versão da suspeita, José Jadeilson teria invadido sua casa armado com uma espingarda e tentado matá-la. Durante uma luta corporal, Maria conseguiu tomar a arma e disparou contra ele.

De acordo com a mulher, o conflito começou porque o ex-companheiro insistia em pedir dinheiro para sustentar o vício em álcool e drogas. Na ocasião, ele exigiu R$ 2 mil. “O cara chegou lá em casa querendo que eu desse dinheiro pra ele (R$ 2 mil), mas eu não tinha o dinheiro pra dar, aí ele começou a discutir e pegou a espingarda pra querer me atirar, aí nós entramos em luta, eu consegui tomar a espingarda e atirei nele”, contou a mulher em entrevista ao Correio de Carajás.

Na casa da suspeita, no momento do crime, estavam quatro crianças que presenciaram o assassinato. Uma delas chegou a morder José Jadeilson durante a briga, o que, segundo Maria, contribuiu para que ela conseguisse desarmá-lo e efetuar o disparo.

Com o rosto machucado, o olho esquerdo roxo e ferimentos no braço e no abdômen, Maria afirmou que esta não foi a primeira agressão sofrida por José Jadeilson. “Minha cabeça é toda cheia de ponto, o rosto é todo cheio de cicatriz, só dele. O braço é todo cicatrizado só dele”, desabafou.

Mesmo após o ocorrido, Maria reforçou que não queria matar o ex-companheiro. “Não tinha intenção de fazer isso, jamais. Nunca passou na minha cabeça fazer uma coisa dessas, mas eu me vi obrigada, eu tive que me defender. Ele disse que era eu ou ele”, relatou.

Maria acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar, mas José Jadeilson morreu no local.

O flagrante foi registrado à noite e, nesta quarta-feira (8), Maria deve passar por audiência de custódia. A Justiça decidirá se ela será encaminhada ao sistema penal ou poderá responder ao processo em liberdade.