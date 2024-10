Mulher de 60 anos morre em acidente na BR-422 em Cametá nesta quinta-feira (24)

Um acidente de trânsito vitimou uma mulher na tarde desta quinta-feira (24/10), no Km 48 da rodovia BR-422, entre Cametá e Tucurí, na região sudeste do Pará. A vítima Maria Jamile Soares Farias, de 60 anos, morreu no local, dentro do carro, após o automóvel cair em uma ribanceira. Junto com a idosa, estavam um padre e o filho da vítima Jardel Soares, que é ex-seminarista. O grupo seguia para Tucuruí quando o acidente ocorreu.

O grupo seguia para Tucuruí para participar de uma atividade da Igreja Católica quando o acidente ocorreu. O padre da Congregação de Oblatos de Maria Imaculada de Belém, conhecido como Gabriel, e o ex-seminarista ficaram feridos e foram atendidos. A rodovia conhecida como Transcametá não é asfaltada e não possui sinalização. Segundo a população local, além de perigosa a rodovia de terra batida é causa muitos transtornos como poeira durante o verão e lama no inverno. A Diocese de Cametá publicou um comunicado de pesar.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que a morte de Maria Jamile Soares Farias, causada por um acidente de trânsito, está sendo investigada pela Seccional Urbana de Tucuruí. Segundo as investigações, a vítima estava em um carro com mais duas pessoas, quando o motorista perdeu o controle e o veículo capotou. Todos foram levados ao hospital. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.